Joaquín Sosa: Colo Colo es el club más grande de Chile y va a pelear el torneo hasta el final

El futbolista uruguayo Joaquín Sosa, defensor central de Colo Colo, manifestó este miércoles que el club "popular" se mantiene firme en su objetivo de lograr el título pese a la derrota sufrida ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

"Obviamente a nadie le gusta perder un clásico, pero ya hay que pasar la página porque tenemos un partido importantísimo el fin de semana. Colo Colo es el club más grande de Chile, siempre vamos a querer pelear el torneo y lo vamos a pelear hasta el final", afirmó el deportista charrúa en conferencia de prensa realizada en Santiago.

Joaquín Sosa realizó una crítica al planteamiento exhibido por el conjunto azul durante el Superclásico 199. "Dentro de la cancha se vio obviamente quién propuso y quién no. En cada jugada, en cada roce, el rival se quedaba mucho tiempo en el piso, pero no hay excusas. Se perdió por un pequeño detalle y ellos fueron efectivos, mientras que nosotros no logramos concretar las que tuvimos", explicó el defensor en Macul.

Sobre su personalidad dentro del terreno de juego, el zaguero resaltó su carácter para ordenar a sus compañeros en Chile. "Soy así desde muy chico, tengo mucho carácter y me enojo rápido porque no me gusta perder a nada. Juego en una posición que ve todo el campo de frente, entonces es mejor para hablar, gritar y ordenar si alguien está mal parado en la cancha", detalló el exjugador de Bologna.