Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Joaquín Sosa: "No vengo a Colo Colo para usarlo de trampolín"

Publicado:
Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

"Vengo a dar el máximo, a trabajar", apuntó el central uruguayo.

Joaquín Sosa:
 Photosport
Joaquín Sosa fue uno de los fichajes de Colo Colo en este inicio de temporada 2026 del fútbol chileno y habló previo al partido de este domingo 15 de febrero frente a Unión La Calera, abordando su inicio en el "Cacique".

"Yo no veo a Colo Colo como un trampolín. Obviamente el fútbol es muy cambiante, pasa todo muy rápido, pero yo no vengo acá para usarlo de trampolín ni mucho menos, vengo a dar el máximo, a trabajar", dijo en conversación con DSports.

"Obviamente está la opción de compra. Si me va bien, que ojalá así sea, está la opción de que me puedan comprar y bienvenido sea. Con lo poco que llevo acá, me ha encantado la ciudad, el club, todo", añadió el defensor.

Sobre el inicio deol torneo, con derrota ante Limache y triunfo sobre Everton, dijo: "Estos partidos fueron un poco diferentes el primero con el segundo. Nos dieron un golpe muy duro en la primera fecha, pero es bueno que te pase temprano, y no tarde cuando estás peleando el torneo".

"Eso nos hizo ver muchísimas cosas que pudimos corregir y así poder sacar los tres puntos. Era valioso partir bien de local", agregó.

