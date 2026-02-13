Vallejo apuntó al equipo de Kast por Jouannet: "Son ellos los que han comprometido probidad"

A menos de un mes del cambio de mando, la futura Subsecretaría de Seguridad Pública enfrenta su primera crisis por los vínculos comerciales del nominado Andrés Jouannet con empresarios formalizados e investigados por la justicia.

Se trata del empresario chino Emilio Yang, imputado en una causa de tráfico de influencias relacionada a la diputada Karol Cariola (PC), y de Alberto Hadad, representante del gremio tragamonedas formalizado en 2019 por financiamiento irregular de la política.

La controversia se centra en la omisión de dichas sociedades en su declaración de intereses; aunque el entorno del diputado y timonel de Demócratas afirma que las empresas no iniciaron actividades, el Consejo para la Transparencia (CPLT) advierte que su declaración es obligatoria mientras no estén disueltas legalmente.

Desde la Administración saliente, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, evitó profundizar en el fondo de la polémica, pero subrayó la responsabilidad del equipo del Presidente electo, José Antonio Kast.

"Son ellos los que han comprometido transparencia en esta materia; transparencia y probidad. No nos corresponde a nosotros estar opinando sobre aquello", dijo la vocera de La Moneda.

En la derecha, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) se sumó a las exigencias de transparencia: "Es muy importante que el futuro subsecretario aclare sus vínculos comerciales y societarios", señaló.

"Sus futuras responsabilidades son tan relevantes y sensibles que es sumamente importante que no queden dudas respecto de la idoneidad del futuro subsecretario, principalmente en cuanto a transparencia, independencia y eventuales conflictos de interés", agregó el parlamentario.

Por su parte, el exministro del Interior Jorge Burgos, quien compartió militancia con Jouannet en el movimiento Amarillos, analizó el costo de un posible paso atrás de la nominación del hoy líder de Demócratas.

"Asumo que la oficina del señor Presidente electo habrá estudiado con rigor los antecedentes leídos en la prensa, que eran públicos. En consecuencia, si llegara a darse el evento de rectificar el nombramiento es porque no se resistió la presión de los diputados de sus bancadas que han sido críticos", opinó.

El desafío en Prevención del Delito

Mientras Jouannet acapara los cuestionamientos, la futura subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, asume bajo la presión de los sectores más duros.

El diputado Cristian Labbé, representante de sectores díscolos dentro del Partido Nacional Libertario (PNL), marcó la hoja de ruta esperada para la exfiscal, que suspendió su militancia en la colectividad para integrarse al Gobierno de Kast.

Para el parlamentario, "es muy importante que todo el ministerio, desde la subsecretaría de Prevención del Delito hasta el último funcionario, dé la señal clara de que se va a hacer cumplir el imperio de la ley y que definitivamente el ministerio, el Estado y la política va a estar del lado de los buenos y no de los malos".

"Los delincuentes y narcotraficantes deben tener miedo, y eso es lo que la subsecretaria y el ministerio completo tienen que lograr", enfatizó Labbé.

En medio de este ruido político, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha optado por blindar la instalación de la cartera mediante un despliegue técnico.

Tras reuniones en la Oficina del Presidente Electo (OPE) en Las Condes, la ex fiscal regional de Tarapacá continuará su ronda de encuentros con alcaldes para coordinar la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal.