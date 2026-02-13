Reconstrucción en Biobío: Futuro ministro Poduje respalda las "villas transitorias"

A un mes de los incendios forestales en la Región del Biobío, las estrategias de reconstrucción avanzan con distintos debates, como en el caso de la comuna de Penco -ante la dificultad de reconstruir en cerros y quebradas- se busca acelerar la creación de "villas transitorias" como medida de emergencia ante el inminente invierno.

El debate se ha centrado en la tensión entre la urgencia y la burocracia. En dicha comuna, la demolición de las viviendas dañadas y la planificación de soluciones definitivas corren en paralelo a la construcción de estas grandes aldeas, ante la necesidad de reubicar a las familias previo a las lluvias.

La polémica radica en el orden de los factores. Mientras el Gobierno ya firmó el decreto que habilita el presupuesto para comenzar las demoliciones, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, expresó su molestia acusando falta de consulta a los vecinos. Para el jefe comunal, la prioridad debe ser instalar primero las villas transitorias y luego proceder a demoler.

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje -quien asumirá el próximo 11 de marzo-, validó la estrategia de las villas transitorias como la única vía para ciertos sectores.

Aseguró que el próximo gobierno le dará celeridad al proceso amparándose en el Estado de Catástrofe y recalcando que en esta tragedia "no hay familias inhábiles".

"Acá hay que moverse muy rápido, porque la lluvia viene y la gente no puede quedar en carpa. Y como la gente de Ríos de Chile hoy día vivía en departamento, no puedo instalar viviendas de emergencia donde estaban. Por tanto, la única solución que tengo es una villa transitoria", explicó Poduje.

La futura autoridad agregó que "el problema acá no es la burocracia (...) trabajamos de la mano con el alcalde, vamos a avanzar rápido porque las familias no pueden esperar".

Bloke de departamentos sinestrados en sector Ríos de Chile. Foto: ATON

El respaldo técnico de la CChC

Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) confirmó que tiene la capacidad de levantar hasta 2.500 viviendas de emergencia en un mes, siempre que los terrenos y recursos estén disponibles.

Jorge Coloma, presidente de la CChC en Concepción, detalló que ya trabaja en conjunto con los municipios afectados y entregó como donación los estudios técnicos necesarios para habilitar villas.

"Esas villas transitorias están siendo aportadas hoy día por cuatro empresas de la Cámara, con los planos, con el desarrollo, con los estudios de cabida y todo. Tuvimos una presentación con la Municipalidad de Penco, donde se le presentó ya la primera idea, bosquejo y anteproyecto", señaló el líder gremial.

Coloma añadió que actualmente coordinan una mesa de trabajo con el Serviu y el Gobierno Regional para "lograr el anteproyecto definitivo, pasar a una evaluación y con eso ir a los recursos para construir esas villas mientras se hace la reconstrucción definitiva".

Tomé da el primer paso a la vivienda definitiva

Mientras Penco planifica la transición, la comuna de Tomé entregó noticias concretas sobre soluciones habitacionales definitivas, especialmente para el sector de Punta de Parra.

El alcalde Ítalo Cáceres realizó un balance de la emergencia, destacando que ya cuentan con más de 80 viviendas de emergencia instaladas y casi 300 familias con el beneficio del bolsillo electrónico, pero subrayó el inicio de la etapa más esperada por los damnificados.

"Buenas noticias para el sector de Punta de Parra: ya por parte del Serviu hicimos el primer avance de instalación de 14 familias que van a optar por la casa definitiva, que van a partir la última semana de febrero", anunció el jefe comunal.