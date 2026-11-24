Johnny Herrera, histórico exportero de Universidad de Chile, dedicó importantes elogios al guardameta de Colo Colo Vozinha, luego de su destacada actuación en el triunfo por 3-0 sobre Universidad Católica en el Estadio Monumental.

"Está empoderado en el arco. Saca cosas que no están en el libreto", expresó el exseleccionado nacional durante su participación como comentarista en TNT Sports.

Herrera también valoró la capacidad del portero caboverdiano para tomar decisiones arriesgadas: "Normalmente le dicen que se quede en el arco, pero Vozinha arriesga más. Eso me agrada mucho", afirmó.

Finalmente, el exguardameta azul comparó su estilo con el de otros arqueros y destacó su intervención en momentos importantes del clásico. "Está muy de moda el estilo de -Marc-André- Ter Stegen y -Manuel- Neuer, como lo hace Gabriel Maureira, sin desmerecerlo. Ahora Vozinha es un arquero distinto, valiente y salvó hasta el 1-1", concluyó.