Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Jugador de 14 años firmó su primer contrato profesional con Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El joven Amaro Delgado es figura del equipo sub 15.

Jugador de 14 años firmó su primer contrato profesional con Colo Colo
Colo Colo informó en sus redes sociales que el joven Amaro Delgado, de 14 años y figura del equipo sub 15, firmó este viernes su primer contrato profesional con el equipo.

Delgado, nacido el 3 de marzo de 2011, llegó desde La Araucanía al Estadio Monumental a los 12 años, y desde entonces vive en la Casa Alba para su formación como futbolista.

El jugador es una de las promesas de la cantera alba, y destacó el año pasado en la goleada por 6-0 que le propinó Colo Colo a la U en el Superclásico de la categoría sub 15.

Delgado firmó su contrato acompañado por su familia y por el gerente deportivo de los albos, el exarquero campeón de América, Daniel Morón.

