Jugador de 14 años firmó su primer contrato profesional con Colo Colo

Colo Colo informó en sus redes sociales que el joven Amaro Delgado, de 14 años y figura del equipo sub 15, firmó este viernes su primer contrato profesional con el equipo.

Delgado, nacido el 3 de marzo de 2011, llegó desde La Araucanía al Estadio Monumental a los 12 años, y desde entonces vive en la Casa Alba para su formación como futbolista.

El jugador es una de las promesas de la cantera alba, y destacó el año pasado en la goleada por 6-0 que le propinó Colo Colo a la U en el Superclásico de la categoría sub 15.

Delgado firmó su contrato acompañado por su familia y por el gerente deportivo de los albos, el exarquero campeón de América, Daniel Morón.