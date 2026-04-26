La historia de Gabriel Maureira, el joven canterano que debutó como titular en el arco Colo Colo

El portero Gabriel Maureira hizo su debut como titular este domingo en Colo Colo, protegiendo el arco ante Universidad de Concepción en el "Ester Roa Rebolledo" por la undécima fecha en la Liga de Primera.

Si bien, el futbolista de 19 años tuvo su estreno oficial ante Palestino durante la décima jornada reemplazando al lesionado Fernando De Paul, y también tuvo minutos durante la pretemporada en la Serie Río de la Plata, no fue hasta esta jornada que se calzó los guantes como titular por primera vez.

Con 1.92 metros de altura, el oriundo de Independencia llegó después de la pandemia a la Sub 15 de Colo Colo y fue creciendo paulatinamente hasta consolidarse como titular en la categoría Proyección.

Tras estar en la "Casa Alba" y sobresalir en los torneos juveniles para el "Cacique", donde llegó a tapar un penal frente a Universidad de Chile, el técnico Fernando Ortiz decidió darle su chance de estrenarse en la portería por sobre Eduardo Villanueva.

Maureira hizo frente al desafío, con grandes intervenciones durante la primera etapa ante el "Campanil", dejando su portería invicta de cara al descanso.