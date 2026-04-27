"La remé de atrás": El potente desahogo de Javier Correa tras darle el triunfo a Colo Colo

El delantero argentino Javier Correa vivió una jornada especial este domingo en Collao luego de romper su sequía goleadora al anotar el tanto que le permitió a Colo Colo vencer por 1-2 a Universidad de Concepción en duelo válido por la fecha 11 de la Liga de Primera.

En diálogo con TNT Sports a ras de cancha, el atacante trasandino se refirió a la competencia interna y a la decisión de Fernando Ortiz de dejarlo en la banca inicialmente. "Siempre digo lo mismo. Me preparo para estar. Después el 'Tano' tiene la decisión de ver quién entra. Hoy me tocó esperar un rato, pero estoy feliz", indicó.

La estadía de Correa en Macul no ha sido sencilla. Una lesión muscular lo dejó en la banca y luego vinieron críticas por su rendimiento.

"Me lesioné mucho. La crítica viene en base a lo que uno muestra. Lo habíamos hablado en la semana, que hoy se cortaba la mala racha. Agradecer a la gente que vino. Hay que trabajar para estar acá, cuesta mucho estar acá", expresó.

Finalmente, el "9" del Cacique resaltó su fortaleza mental para revertir el complejo momento que ha tenido en Chile: "La remé de atrás. Hace un mes que vengo arrastrando lesiones. No fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante", cerró.