Lautaro Pastrán llegó para fichar en Colo Colo: "Chile me queda bien"

Colo Colo está a solo una firma de concretar a su nuevo refuerzo, luego que el delantero argentino Lautaro Pastrán arribó al país durante esta jornada para cerrar su incorporación al cuadro "popular".

En su llegada a Santiago, el exjugador de Belgrano de Córdoba y Everton, entre otros clubes, fue escueto pero claro en sus sensaciones. "Estoy muy feliz de volver a Chile, muy agradecido", fueron sus primeras palabras, antes de añadir una frase que rápidamente ilusionó a los hinchas: "Chile me queda bien".

A pesar de su evidente alegría, Pastrán evitó entregar detalles sobre su contrato, manteniendo la cautela hasta que todo esté oficializado. "Aún no puedo decir nada, pronto sabremos", señaló Sin embargo, no ocultó su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera: "Estoy muy contento, muy contento".

El futbolista llegó al país en compañía de su familia, incluyendo a su mujer y su pequeño hijo, y se mostró en buen estado anímico. Consultado por su momento futbolístico, aseguró sentirse "muy bien, la verdad es que estoy muy bien".

Ahora, Lautaro Pastrán deberá seguir el protocolo habitual de cualquier fichaje. En las próximas horas se someterá a los exámenes médicos de rigor y, de no existir inconvenientes, estampará su firma para convertirse oficialmente en el nuevo refuerzo de Colo Colo.