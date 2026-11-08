Leandro Hernández fue detenido tras protagonizar violento choque en Providencia

En un grave hecho policial ocurrido durante la madrugada de este domingo, el joven delantero de Colo Colo Leandro Hernández fue detenido en la comuna de Providencia, tras protagonizar un violento accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.

El siniestro vial se registró en la intersección de las avenidas Los Leones y Pocuro, lugar donde el futbolista de 21 años no respetó una señalización de luz roja a bordo de su automóvil, impactando a gran velocidad contra un segundo vehículo particular. Producto de la fuerza de la colisión, el conductor del otro móvil resultó con diversas lesiones y debió ser trasladado de urgencia por personal del SAMU hasta el Hospital del Salvador.

El jefe de la Subcomisaría de Providencia Sur, teniente Francisco Cabezas, confirmó el estado etílico del atacante albo al momento de su aprehensión: "Conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre específicamente, y se encuentra en calidad de detenido. Se mantenía en el lugar al momento de la llegada de Carabineros y fue trasladado para la alcoholemia de rigor", precisó el oficial.

Fiscalía confirmó que pasó con luz roja

Por su parte, la fiscal adjunto de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Oriente, Andrea Contreras, detalló los primeros peritajes sobre la dinámica del hecho.

"Preliminarmente, hay un auto que pasa con luz roja y es el del detenido. Se le practicó la prueba respiratoria respectiva y dio 1,2 gramos por litro de sangre", agregando que los involucrados se encuentran fuera de riesgo vital.

En el plano deportivo, Hernández no formaba parte de la delegación del primer equipo debido a que se encuentra en etapa de recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.

El bochornoso incidente del canterano sacudió la concentración del "Cacique" a pocas horas de enfrentar a Ñublense en Chillán (15:00 horas), compromiso crucial donde el elenco de Macul tiene la opción matemática de sellar su estrella 35 en el Campeonato Nacional.