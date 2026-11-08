Ministro Undurraga por la muerte de Sebastián Lelio: "Perdimos una figura muy importante"

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, llegó este sábado a la Cineteca Nacional para ser parte del velorio del cineasta Sebastián Lelio.

Allí la autoridad destacó la trayectoria del director ganador del Oscar y señaló que "hemos perdido una figura de la cultura muy importante y, sobre todo, del mundo audiovisual".

"Una persona que no solamente fue reconocida en Chile a través de sus propuestas cinematográficas, sino en todo el mundo (...) Desde ese punto de vista, la relevancia de Sebastián es fundamental, no solamente para su generación, sino las generaciones anteriores y, desde luego, a toda la gente que hoy día está pensando en desarrollar su vida a través del mundo audiovisual", agregó.

Además Undurraga señaló que "tuve la oportunidad de conversar y expresar nuestros sentimientos a la familia, al padre, a la madre, a un tío".

Los velatorios de Sebastián Lelio seguirán desarrollándose durante este domingo en la Cineteca Nacional hasta las 19:30 horas.