Leandro Hernández y la regla sub 21: Quiero que se destaque por méritos más que por obligación

Leandro Hernández, delantero de Colo Colo, se puso frente a los micrófonos en el Estadio Monumental y abordó lo que ha sido su consideración en el equipo, junto al factor de la regla de minutaje sub 21 en la Liga de Primera y Copa de la Liga.

"En mi opinión, es buena la regla pero siempre quiero que se destaque por los méritos más que por obligación. Obviamente la regla te ayuda, es como un empuje, pero siempre se destaca el mérito de cada jugador", expresó el jugador de 20 años en conferencia de prensa.

"Es un paso grande el pasar de la Proyección al primer equipo. Me siento tranquilo. Ya pasaron hartos años (desde el debut). Han sido de altos y bajos, pero el trabajo y la constancia es lo que tiene que estar y lo que te lleva a grandes cosas. Me lo recalco siempre", señaló.

El delantero destacó que "los objetivos son ganar siempre, como lo pide la institución que es Colo Colo. Hay competir siempre, en la competición en la que estemos".

Sobre el técnico Fernando Ortiz, Hernández dijo que "es una relación buena, pero siempre trato de enfocarme en lo mío, en entrenar como lo vengo haciendo. Eso es lo que te lleva a que te den oportunidades. Mi foco está en la cancha".

"Siempre he tratado de quedarme acá porque es el club que amo. Es un sueño jugar acá. Siempre tuve claro que con trabajo y todo podía lograrlo. Por eso siempre estuve luchando por mi oportunidad; sabía que se me iba a dar. Sé que se va a seguir dando porque tengo mentalidad fuerte", agregó.

"Con los cambios de formaciones siempre trato de acomodarme a lo que pide el profe, pero picando a los espacios más que nada, y jugar libremente", complementó sobre su rol en el equipo.