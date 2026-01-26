Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Los nombres que baraja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club perdió a una de sus figuras con la partida del extremo a Elche.

Lucas Cepeda dejó Colo Colo para firmar en Elche y en Blanco y Negro ya están manejando nombres para cubrir la importante baja que sufrió el equipo.

Segun informó Cooperativa Deportes PM, los nombres que están en carpeta son Víctor Davila, quien se encuentra en Club América, y Diego Valdés, quien milita actualmente en Vélez Sarsfield.

Diego Valdés, exjugador de Audax Italiano, no está pasando por un buen momento en Argentina, sin regularidad desde su arribo el año pasado. Coincidió con el técnico Fernando Ortiz en Santos Laguna de México, y el cuadro albo está tratando de conseguir un préstamo desde el Fortín.

Por su parte, Dávila también perdió terreno en el conjunto azteca y los albos también están tratando de conseguir una cesión para cubrir la baja de Cepeda. 

Este miércoles habrá una reunión de directorio de Blanco y Negro, jornada clave para definir al nuevo refuerzo. 

