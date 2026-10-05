Maxi Romero se lesionó y será baja en la revancha entre Colo Colo y Puerto Montt

Colo Colo informó este lunes que el delantero Maximiliano Romero se lesionó y no fue citado por el técnico Fernando Ortiz para la revancha contra Puerto Montt, en los cuartos de final de la Copa Chile.

De acuerdo al parte médico, Romero sufrió un edema en recto anterior del muslo derecho, y se encuentra en tratamiento kinesiológico.

Del mismo modo, el club indicó que el volante Claudio Aquino está en etapa de reintegro deportivo por una sobrecarga en la rodilla izquierda.

Con la ausencia de Romero, Ortiz citó al juvenil Yastin Cuevas para el desafío con los salmoneros.

Además, en el arco, solo dos arqueros fueron citados: los canteranos Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira, quedando fuera Vozinha.

La oncena de Colo Colo será con Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Alvaro Madrid, Cristián Díaz, Gedeón Díaz; Marcos Bolados, Lautaro Pastrán y Javier Correa.

El partido entre Colo Colo y Puerto Montt está programado para las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental y lo podrás seguir en nuestras plataformas.