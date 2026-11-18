Con la baja del atacante argentino Javier Correa para el resto de la temporada, Colo Colo definió a Maximiliano Romero como su alternativa para enfrentar a Universidad Católica este domingo en el Monumental.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, el estratega Fernando Ortiz se inclinó por el "Tigre" luego de que el cordobés fuera intervenido quirúrgicamente este miércoles por una rotura de meniscos en su rodilla derecha.

Esta titularidad será clave para un Romero que registra 17 goles y cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors, considerando que Blanco y Negro mantiene la opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 50 por ciento de su carta.

El duelo en Macul se disputará este 22 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT) y será el estreno de los "albos" como campeón en la Liga de Primera, luego de enfrentar y ganar en un amistoso ante Racing de Avellaneda en Concepción.