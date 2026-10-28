Méndez: Lo lindo es que el título depende exclusivamente de nosotros

Víctor Felipe Méndez, volante de Colo Colo, aseguró que el equipo mantiene la confianza en conquistar el título de la Liga de Primera, pese a sumar cuatro partidos consecutivos sin ganar y ver reducida de 16 a siete puntos su ventaja sobre Universidad de Chile.

"Depende de nosotros. Eso es lo lindo que tenemos en este momento, que depende exclusivamente de nosotros. Sabemos que quedan cinco partidos y tenemos que ganar, el viernes tenemos que ganar, porque es la obligación que tenemos", expresó el mediocampista en conferencia de prensa.

Respecto del rendimiento del equipo, Méndez reconoció que Colo Colo perdió parte de las características que le permitieron dominar el campeonato. "Contra Coquimbo fue uno de nuestros peores partidos en lo que va del año. Contra Palestino, creo que perdimos un poco el balón, siendo que no nos venía pasando en partidos anteriores", analizó.

"Creo que hemos dejado de hacer lo que veníamos haciendo", agregó el jugador, quien también reconoció que los rivales encontraron maneras de contrarrestar el funcionamiento de los "albos", especialmente cuando pierden la posesión del balón.

En cuanto a la necesidad de conseguir resultados durante la recta final, sostuvo: "Hoy en día lo más importante es poder ganar. Siempre creo que este club se ha caracterizado por tener un lindo juego, que eso le gusta a la gente y es lo que hemos mantenido durante todo este año".

El volante también abordó la lesión de Leandro Hernández, quien quedó descartado para el próximo compromiso. "Es lamentable, es un jugador muy importante para nosotros, pero creo que tenemos un lindo plantel, un plantel muy competitivo, donde nadie tiene el puesto asegurado", afirmó.

Finalmente, Méndez anticipó el enfrentamiento de este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

"Jugamos de local, con nuestra gente, la verdad que es muy lindo jugar en este estadio. Más sintiendo el apoyo de la gente, que creo que es muy fundamental para nosotros, así que el día viernes saldremos con todo para obtener esos tres puntos", concluyó.