"Mi cable a tierra": La romántica dedicatoria de Fernando Ortiz a su esposa tras título con Colo Colo

Luego de alcanzar la gloria y cortar su sequía personal al consagrarse campeón del fútbol chileno con Colo Colo, el director técnico Fernando Ortiz se tomó una pausa en medio de los festejos populares para dedicarle una emotiva y romántica publicación a su esposa, Mariana Ratto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el estratega trasandino compartió una tierna postal en el césped del Estadio "Nelson Oyarzún" junto a su compañera de vida, agradeciéndole el apoyo incondicional durante los momentos más difíciles de su carrera y el sacrificio que conllevó conseguir su primera corona oficial desde el banquillo.

"Ella, mi mujer... mi cable a tierra, la que aguanta mis locuras, mis veladas de madrugada, la que siempre está a mi lado en las buenas y las malas, mi compañera. Sos hermosa, añito mío, no cambies nunca. TE AMO HOY Y PARA SIEMPRE", expresó conmovido el "Tano".

La sentida dedicatoria cobra un valor especial considerando el largo camino de resiliencia del adiestrador, quien tras haber rozado el título en anteriores pasos internacionales, logró finalmente levantar un trofeo de campeón en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.