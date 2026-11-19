Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que Colo Colo votó en blanco en las elecciones de la ANFP, que terminaron con el triunfo de Jorge Uauy sobre Jorge Yunge, con 27 votos, y explicó la decisión del club de mantenerse al margen de las dos candidaturas.

"Votamos en blanco, tal como se lo había anunciado en varias conversaciones que tuve con ustedes -los periodistas-. Así que eso es", expresó el dirigente, quien durante las semanas previas a los comicios había manifestado su intención de que los clubes alcanzaran un acuerdo para presentar una lista de unidad.

Pese a mantenerse al margen de la votación, Mosa entregó su respaldo al nuevo directorio: "Lo que tenemos que hacer es trabajar todos en conjunto. Felicité a Jorge Uauy, también felicité al señor -Juan- Tagle", señaló, en referencia al nuevo presidente de la ANFP y a su vicepresidente, integrante de su lista y vicepresidente electo.

Finalmente, el máximo dirigente de Blanco y Negro llamó a trabajar unidos para enfrentar los desafíos del fútbol chileno: "Lo que hay que hacer ahora es trabajar todos en conjunto, sacar esta pega adelante" y tener "un plan de trabajo hacia adelante que nos permita de repente ordenarnos un poco", manifestó, antes de desearle lo mejor a la nueva administración.