Mosa justificó cánticos contra la U: Es parte del fútbol, no hay que ser tan graves

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, justificó las burlas y cánticos contra Universidad de Chile durante los festejos de la estrella 35 de Colo Colo, asegurando que son parte del fútbol, aunque también ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por las celebraciones.

"Es parte del fútbol. No tienen que tomarlo tan a pecho, no hay que ser tan grave en esta cuestión. Nosotros teníamos un nudo en la garganta atravesado y teníamos el corazón partido desde el año 2025", expresó el dirigente al ser consultado por las críticas que provocaron los cánticos contra el archirrival.

Mosa profundizó en las razones del desahogo y sostuvo: "Ustedes saben lo que fue el año 2025 para nosotros, un año que nos habíamos preparado con todo y la verdad de las cosas que nos salió todo al revés. Estábamos con el corazón triste, estábamos desorientados en muchas oportunidades porque no sabíamos, cada cosa que hacíamos nos salía mal. Y este año también cuando partimos tampoco las cosas partieron bien, entonces no han sido dos años fáciles".

"Yo les pido también las disculpas a la gente de Universidad de Chile o a otras personas que se hayan sentido ofendidas, pero la verdad de las cosas que nuestro ánimo era solamente festejar", agregó, para luego insistir: "Es un desahogo, hay que entender. Desde el año pasado que veníamos nosotros necesitando esta alegría, así que es un desahogo y también aprovechar de pedirle las disculpas si alguien se sintió ofendido. No ha sido nuestro ánimo por ningún motivo"

De todos modos, el dirigente sostuvo que "nosotros no nos burlamos de nadie, solamente que la alegría nos desbordó no más".

En otro tema, el dirigente abordó las negociaciones para la renovación de Fernando Ortiz, asegurando que es la prioridad de la institución antes de definir el plantel de 2027. "Nosotros ya estamos trabajando con el técnico, ya hemos tenido conversaciones con Fernando, estamos acercando las posiciones y esperamos en el menor tiempo posible poder cerrar esa etapa, que es la que más me interesa a mí porque también quiero vislumbrar el 27", explicó.

Sobre Arturo Vidal, Mosa descartó un distanciamiento y aseguró que será el primer futbolista con quien negociarán una vez resuelta la continuidad del entrenador. "Tengo una buena relación con Arturo, estuvimos conversando de hecho en la fiesta. Hay gente por ahí que quiere instalar que hay un quiebre entre él y yo, lo cual no es verdad", señaló, antes de precisar que su futuro "depende de Fernando -Ortiz-, depende de la dirigencia y también depende del mismo Arturo".

Finalmente, respecto de Javier Correa, quien tiene contrato hasta 2027, manifestó su intención de mantenerlo en el equipo pese a los problemas personales que ha enfrentado. "La institución ha estado con él, lo estamos apoyando, es nuestro goleador, queremos que continúe, queremos reforzar el equipo con él adentro", cerró.