Gobierno retiró proyecto que fijaba tope de $20 en alzas del combustible

A 24 horas de haberlo ingresado, el Gobierno de José Antonio Kast retiró de manera transitoria el proyecto que fijaba un tope de $20 en alzas del combustible.

De acuerdo a información preliminar, la iniciativa fue retirada por solicitud del Ministerio de Hacienda para realizarle ajustes, pero será reingresada durante la tarde.

El proyecto fue presentado durante este miércoles a la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio del paro de camioneros, cuya finalidad era limitar a 20 pesos por litro las alzas de los combustibles durante los próximos 90 días.

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, comentó que "ese proyecto ya tiene definidas algunas materias que tiene que tratar el Parlamento y si en paralelo estoy conversando con los diferentes gremios, por un sentido de prudencia, de responsabilidad y por respeto a las conversaciones, yo no puedo estar conversando de una cosa y promoviendo en el Parlamento la discusión de otra que puede ser diferente".

"Por lo tanto, si en el transcurso del día coinciden las materias que estamos conversando con las del proyecto, lo reingresamos, y si no coinciden modificaremos los términos que haya que modificar", dijo.

Sobre las reuniones de esta jornada, Freddy Martínez, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones Centro Sur, comentó que se ha seguido con "una manifestación respetuosa, una manifestación absolutamente limpia de parte de nosotros y que vamos a mantener hasta que terminen estas negociaciones. El tono de la reunión fue muy técnico, muy realista, muy honesto de ambas partes".

"Les puedo decir que hay un primer inicio bastante auspicioso y cuando uno se sienta a conversar uno tiene expectativas que quisiera que se resolvieran en la primera reunión, eso generalmente no pasa, tampoco en esta oportunidad, pero estamos atacando la raíz del principal problema que tenemos hoy en día, que son las alzas sostenidas de los combustibles", valoró.

La acción se toma previo a la publicación de ENAP por la variación que regirá desde mañana en el precio de los combustibles, que alcanzará los 40 pesos por litro tanto en bencinas como en el diésel, según lo anunció el Presidente Kast.