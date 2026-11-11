Kast por paro de transportistas: Si alguien quiere más inversión en Chile, debe permitir el libre tránsito

En medio de manifestaciones a nivel nacional, el Presidente José Antonio Kast llamó, sin referenciarlos directamente, a los camioneros a "permitir el libre tránsito" en las carreteras, asegurando que de esta manera habrá "más inversión en Chile".

En una actividad de Amazon, el Mandatario recalcó que "cuando miramos el precio en otros países, vemos que en Chile la comparación es más baja el precio que en la mayoría de los países del continente americano, pero hay veces que eso no se ve y lo entiendo, y por eso es tan importante hacer un llamado a todos los chilenos, a que cumplamos la ley, porque hoy día puede ser un tema puntual en una carretera, pero eso prende las alarmas en el mundo entero".

"Si alguien quiere que haya más inversión en Chile, tiene que permitir el libre tránsito. Las manifestaciones siempre son legítimas, pero siempre dentro del marco de la ley", sostuvo.

Al terminar este encuentro y volver a ser consultado sobre el tema, Kast dijo que espera que se hable más de la importancia de la inversión de la empresa internacional anunciada durante esta jornada.

Quiroz insiste en la propuesta criticada por camioneros

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, complementó que con el objetivo desarticular la protesta, "vamos a procurar ver dentro de los espacios fiscales que tenemos, que son muy estrechos, alzas más pausadas del diésel".

Al mismo tiempo, reafirmó que "por cada litro de diésel, se gastan 170 pesos que los pone el Estado de Chile. El impacto fiscal a la fecha ha sido de 1.500 millones de dólares, que supera largamente las utilidades de ENAP, y que están más que ocupadas".

"Dentro de eso hacemos un esfuerzo, pero el Gobierno no va a tolerar acciones violentas que impliquen que las personas no puedan hacer su vida normal", advirtió el jefe de la billetera fiscal.

Consultado por la demora de las medidas de contención, Quiroz señaló que de emplearlas en marzo pasado, "hoy tendríamos una deuda adicional de 3.000 o 4.000 millones de dólares más, y probablemente una baja en la clasificación de riesgo, alza de tasa de interés, y una situación macroeconómica muy compleja".

"Este Gobierno ha tomado decisiones responsables a tiempo, y las seguiremos tomando", remató.

Exministro Briones: El diésel ha subido más que la bencina

Mientras que el Gobierno insiste en que no hay margen para frenar el costo del diésel de manera más contundente, el exministro de Hacienda Ignacio Briones reconoció que "el diésel ha subido más que la bencina, y es un insumo productivo fundamental para muchas empresas, y no se puede sustituir en el corto plazo. Entonces, si éste sube en 40%, es lo más parecido a encarecer el precio de una parte de la producción, tal como lo haría un impuesto".

No obstante, quien liderase la billetera fiscal en Piñera II dijo esperar que "el tema de los camioneros se resuelva aplicando la ley. Esto significa un daño grande para Chile, y el Estado de Derecho es un principio que no nos deberíamos cansar nunca de defender".