Mosa y la estrella 35: Es una luz al final del túnel para el pueblo colocolino

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, celebró la conquista del título 35 de Colo Colo y destacó el significado que tiene entregar una alegría a los hinchas después de una temporada anterior marcada por las dificultades, además de expresar su orgullo por el plantel que consiguió una nueva corona.

"Que lo disfruten, que me siento orgulloso de ellos, que están representando un país entero, que aquí hay 10 millones de personas de Arica a Magallanes que las estamos haciendo felices. En un momento también en que la sociedad está tan llena de repente de malas noticias, este es una luz en el final del túnel, que eso es lo que más contento nos tiene, de poder entregarle una alegría al pueblo colocolino", expresó en conversación con Cooperativa Deportes.

El dirigente también resaltó el carácter que mostró el equipo para quedarse con el campeonato. "Los mejores al final terminan siendo los campeones, más allá de algunos altibajos, pero creo que nosotros marcamos la diferencia en un momento que ganamos 10 partidos u 11 partidos que no perdimos, que sumamos, sacamos una diferencia importante, pero el equipo nunca se confió", sostuvo, y recordó la capacidad del plantel para recuperarse después de la dura caída ante Coquimbo Unido.

En medio de los festejos, Mosa recordó que Colo Colo abrirá el Estadio Monumental este lunes 9 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, para celebrar junto a sus seguidores. "Tenemos preparada una fiesta para todos los colocolinos. Es gratis, pero tienen que registrarse, y mañana celebrar con nuestros hinchas, que son los más importantes", explicó, precisando que los detalles de inscripción serán comunicados mediante las plataformas oficiales del club.

El futuro de Ortiz y Vidal

Respecto a la continuidad de Fernando Ortiz, el presidente de Blanco y Negro anticipó que las conversaciones comenzarán durante los próximos días. "Nosotros permanentemente estamos hablando con Fernando y con todos, pero estábamos concentrados en poder levantar el trofeo, y una vez ya logrado eso hoy día, a contar de mañana, pasado, estos días, nos sentaremos a conversar y veremos el futuro", afirmó.

Además, dejó establecido que la definición del entrenador será la prioridad antes de abordar las situaciones contractuales de los futbolistas. "También se puede conversar antes, va a ser una decisión del técnico. Lo que nosotros siempre hemos dicho, primero el técnico, y de ahí nos sentamos a conversar con los jugadores", indicó.

Finalmente, consultado por Arturo Vidal y las posibilidades de que continúe defendiendo a Colo Colo, Mosa aseguró que existe una buena relación con el mediocampista. "Bien, todo bien, con todos los jugadores tenemos buena sintonía. El objetivo nuestro era levantar la copa, así que ese objetivo está cumplido y esa es la alegría que tenemos hoy día", concluyó.