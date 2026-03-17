Mosa y la reforma a las SADP: En Colo Colo estamos de acuerdo con el corazón de la nueva ley

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, repasó este martes nuevamente el avance a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) y expresó su respaldo a la "suma urgencia" impuesta por el Gobierno.

"En Colo Colo estamos de acuerdo con el corazón de la nueva ley; en el 90 por ciento. Saber quiénes son los beneficiarios de los clubes y no a la multipropiedad. Van a tener que enviar sus informaciones tanto legales, contractuales, como también financieras a la CMF y a la UAF", sostuvo.

Seguido a ello, el dirigente se refirió a la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile: "Lo más importante era que se obtuviera. No nos olvidemos que este directorio va en retirada, en noviembre vence su mandato. No tenemos una posición tomada, la estamos analizando".

Finalmente, anticipó el debut de los "albos" en la Copa de La Liga: "En Chile jugamos muy pocos partidos en comparación al resto de Latinoamérica; en Brasil juegan 70 o 75. (...) Conformamos un plantel para poder pelear las tres competencias"