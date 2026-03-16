Gobierno anunció que pondrá "suma urgencia" a la reforma de la Ley SADP

A través de un comunicado, el Gobierno confirmó su postura sobre la tramitación del proyecto de reforma a la ley que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), que finalmente se catalogará de "suma urgencia" en la recta final de su proceso legislativo.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, compartió el anuncio sobre la prioridad de la reforma, tras unas primeras respuestas inciertas sobre el tema en vísperas de su asunción al cargo.

El Gobierno impulsará la última votación necesaria en la Cámara de Diputados para que la reforma se transforme en ley "luego de haber analizado su contenido y haber escuchado las opiniones de los principales involucrados en su discusión".

Tal como mencionó el comunicado, la ministra Duco sostuvo reuniones tanto con el Sifup como con algunos personeros de clubes del balompié nacional para discutir las implicancias del proyecto.

"Existe la firme convicción de que esta reforma es necesaria, ya que moderniza el modelo de propiedad y gestión del fútbol chileno, aumenta la transparencia y corrige los problemas de la ley vigente", añadió el texto oficial.