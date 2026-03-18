Mosa y nueva ley de SADP: Es importante para saber quiénes son los dueños de los clubes

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, analizó el impacto que tendrá en el club la nueva legislación sobre Sociedades Anónimas Deportivas y los desafíos futbolísticos que enfrenta el cuadro albo.

Respecto a las nuevas exigencias de transparencia, Mosa fue tajante: "A Colo Colo no le afecta en absolutamente nada. Somos una institución que transa en la Bolsa de Comercio y eso requiere que cada tres meses mandemos toda la información financiera, tributaria y de quiénes son los dueños de las acciones", dijo a Cooperativa Deportes.

Sin embargo, valoró el avance para la actividad: "Para el resto del fútbol chileno es un paso importante. Vamos a poder saber quiénes son los dueños finales, evitar la multipropiedad y regular el tema de los representantes. Toda esa información irá cada tres meses a la Comisión para el Mercado Financiero y a la Unidad de Análisis Financiero", añadió.

Mosa también tuvo palabras para los próximos desafíos del elenco albo, apuntando a su estreno en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido: "Tenemos equipo para afrontar los dos torneos. Es una copa que nos interesa mucho porque da el cupo de Chile 3 para la Libertadores. Este 2025 tenemos que pelear en todos los frentes", afirmó.

Finalmente, Mosa tuvo palabras para la situación médica de dos de sus figuras. Sobre la lesión de Javier Correa, señaló que "hay que darle todo el apoyo; en estos momentos es cuando la institución y los dirigentes deben estar presentes".

En cuanto a Arturo Vidal, quien no entrenó este miércoles por enfermedad, el dirigente llamó a la calma: "Hay que esperarlo siempre hasta el final, pero está todo muy bien", cerró.