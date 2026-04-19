Ortiz analizó la caída de Colo Colo: Cargar la ofensiva con delanteros no garantiza los goles

Colo Colo no pudo festejar sus 101 años de historia como esperaba y, tras caer por la cuenta mínima ante Palestino, el entrenador Fernando Ortiz se mostró dolido por perder la chance de sostener el liderato en la Liga de Primera.

"El fútbol se gana con goles. Nosotros no pudimos convertir y el rival sí. Es una derrota que duele por nuestra gente, por el aniversario, si bien intentamos de todas maneras, no lo pudimos hacer y a dar vuelta la página", sostuvo.

Así mismo, explicó que: "Sabíamos que Palestino se iba a replegar, por eso usamos un sistema para ser más profundos. (...) Cargar la parte ofensiva con delanteros no te garantiza meter los goles. Buscamos alternativas, a veces resulta y a veces no".

Finalmente, el "Tano" se refirió a la ausencia de fútbol el fin de semana anterior: "No creo que haya sido un factor para el resultado que tuvimos en contra. Fuimos los que intentamos ir a buscar siempre. Somos seres humanos que podemos tener equivocaciones, errores, accidentes".