Ortiz celebró la goleada: "Necesitábamos volver a ciertas situaciones que habíamos dejado"

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, celebró el contundente 6-1 de su equipo sobre Universidad de Concepción, valorando el festejo luego de cuatros partidos seguidos sin victorias por la Liga de Primera.

"Necesitábamos encontrar el equipo que mantuvimos durante todo el año. Gran parte del partido demostramos ese equipo y no hay que soltarlo", señaló a TNT Sports tras el duelo.

"Sabíamos que era un partido importante con nuestra gente, necesitábamos volver a ciertas situaciones que habíamos dejado. Durante los 95 minutos las volví a ver", sumó.

El DT destacó un cambio de actitud respecto a los últimos partidos: "Actitud, saber que estamos en una situación difícil. Como todos los equipos que intentan siempre jugar, hay bajones anímicos. El equipo está, es cuestión de hacérselo ver, creer y que lo puedan visualizar".

"Siempre trato de buscarle la solución en el momento que enfrentemos a cada rival. A veces funciona, pero no me cierro ni me quedo con algo que tengo en mi cabeza, busco variantes", cerró respecto a la táctica.