Ortiz confía en arqueros Villanueva y Maureira: No voy a buscar a ningún jugador

La lesión de Fernando De Paul abrió un nuevo foco de atención en Colo Colo, pero Fernando Ortiz fue categórico al abordar el escenario del arco "albo" y descartó salir a buscar un refuerzo de emergencia.

"Quiero dejar bien en claro que no voy a buscar a ningún jugador que esté libre y demás que se ha hablado. Yo confío cien por ciento en los chicos que hoy están dentro de la plantilla", expresó el entrenador del "Cacique".

El DT profundizó en esa idea y sostuvo que la confianza en Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira es total para esta etapa. "Desde el momento que decidimos no incorporar un arquero, yo tengo cien por ciento confianza en los dos chicos que hoy están peleando un puesto para que se puedan disputar en la semana el día domingo", afirmó.

Consultado por la decisión para el próximo partido, Ortiz aclaró que todavía no resuelve cuál de los dos será titular. "No lo he decidido todavía, mañana voy a tomar esa decisión para el que esté mejor", señaló.

Ante la consulta sobre el mercado de pases de mitad de año y la posibilidad de sumar un reemplazante para De Paul, el técnico evitó proyectarse. "Saben que no hablo del futuro, no me gusta hablar del futuro, lo más importante es el día domingo y eso es lo que me lleva a pensar en eso", comentó.

En otros temas, también abordó la situación de Claudio Aquino, luego de las palabras del volante sobre su posición en la cancha. "Es una opinión de Claudio donde él se ha manifestado de una manera que obviamente uno lo entiende, pero él está tranquilo en el sentido donde el entrenador, en este caso yo, lo requiera, él va a hacer siempre lo mejor. Es una opinión, se respeta, pero me da más tranquilidad donde yo le dé una indicación y en el lugar donde yo quiera que juegue, él va a jugar", remarcó.

Respecto a la falta de eficacia ofensiva, Ortiz admitió la preocupación. "Obviamente que sí es una preocupación y ocupación a la hora de trabajar para poder concretar las ocasiones o reiteradas ocasiones que tenemos. Eso está a la vista y lo hemos hablado y charlado todos juntos", indicó.

Además, entregó una actualización sobre Joaquín Sosa. "El está bien. Hoy ha hecho un entrenamiento donde no ha manifestado ningún tipo de dolencia que lo había sacado en el partido y en la semana que no pudo entrenar. Mañana evaluaré si inicia o lo consideraré o lo esperaré que se recupere para la semana que viene", explicó.

Sobre la disputa por el puesto de centrodelantero entre Maximiliano Romero y Javier Correa, el técnico dijo: "Los dos están en condiciones de que yo tome la decisión en el día de mañana, los dos han entrenado de una manera muy buena. Javi fue papá, así que felicitarlo en ese sentido y nada, el que le toque estar seguramente lo hará de la mejor manera".

Finalmente, Ortiz valoró el acompañamiento de los hinchas albos en Concepción. "La verdad no me sorprende con respecto a los hinchas que nosotros tenemos a nivel país, eso es algo que lugar donde vayamos siempre va a haber millones de hinchas. Y con respecto a los hinchas que estén en campo rival, siempre me gustó, es el folclore que te da el fútbol, que te puedan alentar tus hinchas, así que yo lo veo de una manera muy buena", cerró.