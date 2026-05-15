Ortiz: En Colo Colo aprendí que tengo que ir día a día pensando en poner lo mejor

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, evitó hacer un balance definitivo del semestre tras la última derrota "alba" y aseguró que su foco está en corregir errores para el partido de este domingo ante Ñublense, por la Liga de Primera.

"No pretendo hacer un análisis ahora de este semestre si aún no lo hemos terminado. Con respecto a las derrotas, es fútbol. Tienes tres posibilidades de sacar un resultado, obtuvimos una derrota el partido anterior donde a nadie le gusta perder, más sabiendo lo que significaba ganar y pasar de ronda", sostuvo Ortiz.

Consultado por la presión en partidos importantes y el sentir de los hinchas, el técnico fue claro sobre su distancia con las redes sociales. "No leo redes sociales, esa es una de las cosas en que a lo mejor seré diferente a los demás", afirmó antes de profundizar en su aprendizaje desde que llegó al Monumental.

"Si hay algo que he aprendido estando en Colo Colo es que tengo que ir día a día pensando en poner lo mejor, lo que yo considere que cada jugador esté apto y al cien por ciento en cada partido va a estar, y el resultado es parte del trabajo de la semana", declaró Fernando Ortiz.

El técnico también fue consultado por el nivel futbolístico del equipo, la falta de regularidad y las críticas externas, pero insistió en que su preocupación central está en el trabajo diario. "Yo estoy enfocado en el día a día en donde el equipo pueda hacer una mejor versión cada partido y donde podamos sacar un resultado", expresó.

Respecto al rival de este fin de semana, Ortiz destacó que Ñublense es "un rival muy competitivo", con un sistema que le ha dado resultados y un técnico que sabe utilizar a sus jugadores. "Respetando al rival, pero a la vez queriendo ganar", resumió el entrenador albo.

Colo Colo enfrenta a Ñublense el próximo domingo desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.