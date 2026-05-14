Ortiz: "Le expresé al árbitro que debe tener más carácter y personalidad"

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, se refirió a la expulsión que sufrió la noche de ayer miércoles en la derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga y aseguró que fue un momento de calentura, explicando cuáles fueron sus dichos al juez Gastón Philippe.

"Fue un momento de calentura. Le expresé al árbitro que para mí, un árbitro de primera división tiene que tener carácter, personalidad, tiene que tomar determinaciones en el momento", dijo en su retorno a Santiago.

"Hubo muchas equivocaciones", añadió el entrenador.

Ortiz también tuvo palabras para el hecho de haber alineado a varios jóvenes en el duelo ante el actual campeón del fútbol chileno y defendió su decisión.

"Esta situación siempre aparece y sucede. Si las cosas hubiesen salido bien, uno diría 'qué bien que pone a los jóvenes', pero las cosas no suceden como uno quiere", dijo.

"Yo considero que tienen que entrar, jugar, aportar lo suyo; no son jóvenes, son chicos que ya están en el plantel", complementó.

Con miras a lo que viene, este fin de semana ante Ñublense, Ortiz adelantó que "ya el día de ayer se ha trabajado muy bien, ahora vamos a entrenar y a preparar lo mejor que tenemos para el domingo".