Alameda: Confech y escolares protestaron por recortes del Gobierno en educación

Estudiantes universitarios y escolares se reunieron este jueves en el centro de Santiago para protestar por los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno en materia de educación.

La marcha, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), comenzó alrededor de las 11:00 horas en La Alameda y congregó a una gran cantidad de personas.

Desde la organización estudiantil señalaron que la protesta surge como respuesta directa a 14 medidas impulsadas por el Ejecutivo, como la descontinuación de programas alimenticios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Según explicaron los dirigentes, estos ajustes impactan negativamente en las condiciones del sistema educativo y limitan el acceso de miles de alumnos a beneficios estatales.

"Nos adherimos en virtud de la presentación del Gobierno frente a los recortes y frente al proyecto de 'Escuelas Protegidas', que nos parece problemático", puntualizó Cristóbal Rivera, el vocero de la Confech.

"Presentamos una carta ya el día lunes 11, donde presentamos tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Hacienda, y también a La Moneda. Presentando nuestra posición frente a esta situación, no es menor y es algo que transversaliza tanto al estudiante como al movimiento social", añadió el portavoz del movimiento.

La marcha también provocó distintos cortes en el tránsito, específicamente en la esquina de Alameda con Mac Iver, donde los automovilistas fueron desviados.

Carabineros intervino con el carro lanzaaguas para dispersar a algunos grupos de manifestantes tras registrarse incidentes en la vía pública.

"El descontento es generalizado"

Desde la Coordinadora 8M, uno de los movimientos que se adhirió a la marcha, apuntaron a que "en este momento estamos viendo recortes al Presupuesto ya aprobado. Están reduciendo en educación, principalmente como la convocatoria es de los estudiantes y de las estudiantes, pero también en salud, en vivienda".

"Estamos viendo un retroceso de nuestros derechos sociales que, a pesar de que salimos a las calles a anunciarlo, la gente que le creyó y votó por él (Kast). En este momento el descontento es generalizado", agregaron.