Ortiz por dichos de Nicolás Córdova: Tengo mi opinión, obviamente me la guardo

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, abordó las declaraciones de Nicolás Córdova sobre Leandro Hernández y el nivel del fútbol chileno, y si bien evitó entrar en una polémica con el entrenador de La Roja, reconoció que tiene una postura definida respecto al tema.

La primera consulta estuvo relacionada con los dichos de Córdova sobre Leandro Hernández que generaron molestia en Colo Colo, luego de que el seleccionador analizara públicamente el rendimiento del joven "albo" tras la derrota frente a Estados Unidos.

"Respeto a Nicolás y a todos los entrenadores en sus correspondientes equipos y seleccionados. Tengo mi opinión, obviamente me la guardo", sostuvo Ortiz, quien remarcó que su atención está puesta en la revancha ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile.

Posteriormente fue consultado por otra afirmación del entrenador de La Roja, quien tras el duelo con Estados Unidos sostuvo que "no alcanza con jugar con la liga chilena" y planteó como indispensable que el país vuelva a exportar futbolistas.

Esta vez Ortiz dejó más clara su postura. "No quiero de nuevo recaer en algo que quizás no sea productivo para la selección. Entonces, la opinión mía me la guardo", comentó.

"Nicolás tendrá sus motivos por los cuales lo dice, pero está claro, de mi manera de verlo, yo no estoy de acuerdo", añadió el entrenador del "Cacique".

Los dichos de Alexis

Ortiz también se refirió al comentario realizado por Alexis Sánchez en redes sociales y reconoció que le produjo satisfacción. También admitió que dirigir una selección representa una aspiración atractiva para cualquier entrenador, aunque insistió en que actualmente su atención está completamente puesta en Colo Colo y en el duelo con Puerto Montt.

Luego, el argentino se concentró en el choque con Puerto Montt y adelantó que pretende presentar una propuesta más agresiva: "En mi cabeza hoy tengo la idea de ser un poco más ofensivo", explicando que Colo Colo buscará mantener la iniciativa como equipo grande.

En cuanto al plantel, Ortiz señaló que Joaquín Sosa está en condiciones y será considerado, mientras Claudio Aquino continúa evolucionando y podría comenzar a integrarse progresivamente a los trabajos del equipo durante esta semana o la próxima.

El regreso de Vozinha

Otro de los temas fue el regreso de Vozinha, quien volvió antes de lo inicialmente proyectado y ya trabaja junto al plantel. Ortiz explicó que el arquero había solicitado algunos días adicionales por asuntos personales y familiares, permiso que fue concedido por el cuerpo técnico, y aseguró que a su retorno manifestó inmediatamente su intención de estar disponible.

De todas maneras, el DT confirmó que Eduardo Villanueva será el arquero titular frente a Puerto Montt. "Eduardo va a atajar. Eduardo se ha ganado la confianza no solo mía sino de sus compañeros a base de resultados. Me gusta darle esa confianza como entrenador a sus buenas actuaciones", afirmó.

Respecto a la posibilidad de que Vozinha ocupe un lugar entre los suplentes, Ortiz señaló que todavía no tomó una decisión y explicó que deberá volver a competir por el puesto.

El entrenador también abordó la aparición de numerosos juveniles durante su ciclo y afirmó que las oportunidades continuarán para aquellos que respondan a las exigencias. "Las oportunidades van a estar. A mí el nombre no me cambia lo que yo tengo como idea de juego", aseguró.