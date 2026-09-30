Córdova y la caída ante Estados Unidos: La única forma que los chicos crezcan es con estos partidos

Nicolás Córdova, técnico interino de La Roja, analizó la derrota ante Estados Unidos en el segundo amistoso de la fecha FIFA y valoró, más allá del resultado, la oportunidad para los jugadores de disputar este tipo de encuentros, señalando que solo pueden crecer si se enfrentan a este nivel.

"Esto es simple, hay cosas por mejorar, que no estamos en un nivel de juego espectacular. Estamos en construcción de jugadores, y quiero que se entienda bien. Lo único que quiero transmitir, es que la única forma que estos chicos crezcan es que jueguen este tipo de partidos, estar expuestos a estas velocidades, a estos contrataques rápidos, y no hay otra forma de hacerlo que jugando este tipo de partidos", comentó en rueda de prensa.

Córdova también afirmó que "sería fácil armar partidos con selecciones inferiores, pero creo que no gana nadie con eso. Acá lo importante es que los chicos tengan estas vivencias".

Además, indicó que es "es indispensable una cosa: que en el futuro vuelva a exportar jugadores. Indispensable. No alcanza con jugar con la liga chilena".

El entrenador también criticó el ambiente negativo que rodea a la selección "de hace rato", incluso de antes de su llegada, y defendió a la actual generación, señalando que tienen que sacudirse de los malos resultados de procesos anteriores.

"Estos chicos están cargando con el peso de los tres mundiales sin ir. Entonces, hay que ir sacudiéndose y entendiendo que es un proceso distinto", explicó.

"Tienen que ir apareciendo nuevos líderes y nuevas voces dentro del camarín", sentenció.