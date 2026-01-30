Ortiz sobre el partido frente a Limache: Se merecen respeto, pero nosotros queremos ganar

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, hizo la previa del debut en la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache en Valparaíso, encuentro pactado a las 12:00 horas (15:00 GMT), y fue enfático al señalar que el equipo solo espera ganar en su estreno.

"Hemos logrado semanas muy intensas, con un compromiso muy importante de los jugadores. Hemos tenido una serie de amistosos muy importantes en Uruguay", dijo Ortiz.

Sobre Limache, el "Tano" comentó que: "Como todos sabemos, siempre el rival es un rival que a nuestra institución le juega de una manera siempre diferente porque saben que enfrentan a un gran equipo que es Colo Colo".

"El respeto que se merecen, pero nosotros queremos ganar", declaró.

Respecto a jugar de visita expusó que: "Sacar una victoria de visitante es un arranque motivacional para todo el mundo, la idea es que siempre se vea un Colo Colo competitivo".