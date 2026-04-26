Ortiz tras la victoria ante U. de Concepción: "Se notó que el equipo cree y trabaja"

El técnico argentino de Colo Colo, Fernando Ortiz se refirió a la victoria en la agonía 2-1 ante Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la fecha 11 de la Liga de Primera y valoró que "nos llevamos una victoria merecida al final".

El "Tano" sacó a relucir "el querer insistir en el momento predominante del rival, que merecidamente en el segundo tiempo obtuvo un empate. El querer insistir en querer sacar el resultado, lo hemos logrado ante un primer tiempo de un juego muy bonito a mi modo de ver", comentó en conferencia de prensa.

También destacó la falta de profundidad y de gol: "Son situaciones que creamos, pero nos falta ese último paso como para poder concretar. El resultado hubiese sido otro. Y en el segundo tiempo, lo que le digo a los chicos, el exceso de confianza quizás lleva a tomar decisiones erróneas y el rival desde el minuto 45 empezó a presionar un poco más arriba y esa situación la notamos".

Ortiz resaltó el trabajo del equipo y lo que no cambió pese a la derrota en la fecha pasada ante Palestino: "La confianza. Que no me pierdan la confianza los jugadores, que más allá de un resultado que quizás era inmerecido para mí; seguir creyendo en lo que venimos haciendo. Hoy se notó que el equipo cree, trabaja. hicimos un buen primer tiempo, el segundo tendremos que ver y corregir".

Por último valoró el debut que tuvo el joven arquero Gabriel Maureira: "Me incliné más por él porque creo que en esta clase de partidos él podía resaltar sus características, creo que funcionó en muchos sentidos. Él está preparado para afrontar y estar en el arco de Colo Colo. Merecido lo tiene a base de su trabajo y tiene todo el apoyo nuestro y de sus compañeros".