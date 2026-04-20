Ortiz tras lesión de Fernando De Paul: Se ve muy fea la imagen

El entrenador argentino Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, se refirió a la lesión del arquero argentino Fernando De Paul, ocurrida durante la derrota por 1-0 ante Palestino en el Estadio Monumental, situación que generó preocupación en el cuerpo técnico.

El incidente se produjo en el minuto 65, en una jugada que posteriormente fue anulada por el VAR, cuando el portero se lesionó tras una intervención defensiva y debió abandonar el campo de juego.

"Hay una imagen muy clara donde, ojalá que no sea nada, pero sí puedo llegar a decir que no tiene dolor de rodilla, porque se ve muy fea la imagen, se le contracturó un poco el posterior", señaló Fernando Ortiz sobre el estado del arquero.

El técnico también abordó la situación del defensor uruguayo Joaquín Sosa, quien salió con molestias físicas. "Lo de Joaquín, tuvo un calambre en el gemelo, espero que en los estudios, solo haya sido un susto para todos", indicó.

Colo Colo quedó a la espera de los exámenes médicos para determinar la gravedad de ambas situaciones, en un partido que terminó con derrota frente a Palestino.