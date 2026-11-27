Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, abordó este viernes el futuro de Arturo Vidal y destacó la importancia del mediocampista en medio de las conversaciones que sostiene con la dirigencia de Blanco y Negro para conformar el plantel de la temporada 2027.

"Son conversaciones que estamos teniendo con el presidente. Hoy Arturo para nosotros tiene un contrato vigente y donde yo considero que es una pieza fundamental. Y después, lo que he dicho anteriormente, ya hemos tenido una planificación con la gente encargada de comunicarles y confío en que ellos lo van a hacer", declaró en conferencia de prensa.

Respecto a las gestiones para la próxima temporada, el argentino detalló que "me he reunido con Daniel Morón, con Jaime Pizarro, con nuestro presidente, hemos planificado una seguidilla de eventos que ellos los están haciendo. Eso es algo que lo terminamos de cerrar esta semana, entonces confío y creo en el trabajo de las personas encargadas que lo tienen que hacer".

Ortiz también explicó que uno de los principales objetivos de su proyecto es realizar una buena campaña internacional: "Eso requiere el esfuerzo de todos, no solamente de nuestro presidente, sino nuestro, de los jugadores y de nuestra gente, en entender ciertas circunstancias y situaciones donde tenemos que estar apoyando para poder lograr algo tan importante para la institución. Tenemos que ir todos de la mano para un objetivo en común, que es una copa internacional".

En cuanto a las posiciones que pretende reforzar, el entrenador señaló que "seguiré evaluando. No es algo que lo he determinado. Prefiero estar enfocado en lo que corresponde ahora, en el objetivo Copa Chile. Me sentaré seguramente de nuevo para poder seguir enfocándonos en la preparación del plantel del 2027".