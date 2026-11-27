La presidenta del Partido de la Gente (PDG), Denisse Catalán, defendió la legitimidad del certificado médico de reposo presentado por la diputada Zandra Parisi, y adelantó que la parlamentaria no descarta asistir a la Cámara Baja para votar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La controversia estalló luego de que el odontólogo Francisco Valdés afirmara públicamente que su firma fue estampada sin su autorización en el documento emitido para justificar la inasistencia parlamentaria de Parisi, anunciando que llevará los antecedentes ante el Ministerio Público.

Frente a estos cuestionamientos, la timonel del PDG explicó que la diputada sufrió complicaciones derivadas de un implante y que fue atendida físicamente por otra especialista en la clínica, pero bajo la dirección directa de Valdés.

"Toda la intervención que hace esta doctora de manera de urgencia es bajo la supervisión a nivel telemática del implantólogo de cabecera. Desconozco cuáles son los procedimientos del centro, desconozco si tuvieron algún acuerdo o algo, porque si el médico tratante estuvo conectado telemáticamente en cada parte del procedimiento de urgencia, uno podría incluso asumir de que estaba en conocimiento del certificado", afirmó Catalán.

Debido a esto, aseguró que desde el PDG "esperamos que esto lo puedan solucionar a la brevedad y como un mínimo -la diputada también- disculpas públicas de parte del odontólogo".

"La disposición de la diputada Parisi es poder asistir el lunes (a votar la acusación), obviamente todo depende de su estado de salud", puntualizó.

Escenario legal y definición en el Congreso

Las declaraciones de la presidenta del PDG se suman al comunicado emitido por la propia diputada Parisi, quien confirmó que la clínica le entregó el certificado ya suscrito tras la atención de urgencia y dio a conocer que se encuentra evaluando acciones legales contra Valdés, mientras este último insiste en formalizar su denuncia en la Fiscalía.

El diferendo médico-jurídico incide de forma directa en el quórum de la Cámara de Diputadas y Diputados para este lunes, jornada en la que además se mantiene en incertidumbre la presencia de Pamela Jiles, quien también ingresó un justificativo de reposo médico.

Fiscalía Oriente abre investigación de oficio

A raíz del revuelo público generado por la denuncia del facultativo, el Ministerio Público resolvió iniciar acciones penales para esclarecer la autenticidad del documento que justificaba el reposo de la diputada.

Según explicó la vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, decidieron "abrir investigación de oficio contra todos aquellos que resulten responsables en cuanto al uso y falsificación de licencias falsas, en la cual también aparece involucrada la diputada Zandra Parisi".

"Para nosotros como Fiscalía es importante dilucidar la existencia o no de este tipo de delitos", puntualizó.