Ortiz y la demora en la llegada de Vozinha: Está contento de venir, pero hay temas personales

El director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, se refirió al retraso en la incorporación del arquero Vozinha al cuadro albo y pese a la expectación e impaciencia que ha generado la demora del golero, el estratega le bajó el perfil a la situación y confirmó que ya tuvo un primer contacto con el jugador.

"Tuve un diálogo, intercambiamos palabras con Vozinha. Lo vi contento, feliz. Su forma de expresar no es tanta, pero él está contento con la posibilidad de estar acá con nosotros", reveló el adiestrador del conjunto de Macul.

Respecto a las razones que han postergado su viaje e integración al plantel, Ortiz explicó que se debe a trámites pendientes del jugador, empatizando a su vez con la ansiedad del entorno colocolino.

"Tiene sus temas personales. Quizás la ansiedad que se genera por tener a esa figura en nuestro fútbol es entendible. Espero que podamos contar con él pronto, él tiene cosas por hacer", añadió el DT.

Finalmente, el adiestrador argentino llamó a mantener la calma a la espera de que se destrabe la llegada del arquero: "Lo que ustedes saben, lo sé yo, pero tranquilos", sentenció.