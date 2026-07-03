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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Ortiz y la derrota con O'Higgins: Me voy satisfecho, pero no con el resultado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico de Colo Colo explicó su decisión de jugar con suplentes en Rancagua.

Ortiz y la derrota con O'Higgins: Me voy satisfecho, pero no con el resultado
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Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, analizó la derrota por 4-1 ante O'Higgins en la Copa Chile y explicó su decisión de jugar con suplentes, señalando que sacó conclusiones positivas, más allá del negativo resultado.

"Las conclusiones que saco con lo que yo quería ver me voy satisfecho, pero no con el resultado", declaró en TNT Sports.

Además, evitó responsabilizar a los suplentes por la derrota: "Somos un equipo, no lo veo por ese lado, los que están, los que entran, los que se quedan, somos un equipo y es lo que se vio".

Ortiz también ratificó su postura en la rueda de prensa, y palpitó el duelo contra Recoleta, programado para el lunes en el Monumental, por la quinta fecha de la Copa Chile.

"Obviamente a nadie le gusta perder, pero yo en lo personal me llevo conclusiones, como entrenador, de lo que vi en el partido. Luego analizaremos, corregiremos, y sí, tenemos el día lunes en nuestra casa, con nuestra gente, poder ganar, clasificar y seguir para adelante", sentenció.

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