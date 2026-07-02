"David contra Goliat": Cabo Verde desafía a Argentina y sueña con un milagro en 16avos

La modesta selección de Cabo Verde, una de las revelaciones del Mundial 2026, desafía Argentina, defensor del título, este viernes en los dieciseisavos de final, desde las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami.

El duelo está a la altura de "David contra Goliat", en donde el equipo africano quiere dar la sorpresa y derribar a la albiceleste, que busca el bicampeonato y su cuarta estrella.

El partido será un duelo de figuras: Por un lado está Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia y máximo artillero en Copas del Mundo, con 19 goles, seis anotados en el presente torneo; y al frente estará Vozinha, arquero de 40 años que brilló con sus atajadas contra España, Uruguay y Arabia Saudita en la fase grupal.

Los africanos batallaron e hicieron historia en su estreno mundialista, ya que en cosecharon empates ante dos campeones del Mundo: España y Uruguay.

Por ese motivo, con esos antecedentes, Cabo Verde cree en conseguir un milagro y derribar al poderoso equipo argentino para meterse en la siguiente ronda, la de los 16 mejores.

La formación de Cabo Verde será con Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues y Dailon Livramento.

Argentina, por su lado, avanzó a 16avos con contundencia, con triunfos sobre Argelia, Austria y Jordania.

Sin embargo, en la albiceleste saben que en esta ronda eliminatoria parten desde cero, y no quieren sumarse al listado de sorpresas en esta fase, tras las eliminaciones de Alemania (a manos de Paraguay) y Países Bajos (ante Marruecos).

El técnico Lionel Scaloni tendrá a todos sus jugadores a disposición, tras haber hecho una rotación en el triunfo sobre Jordania, en donde Messi sólo jugó en el segunda mitad, tiempo que le bastó para anotar un gol de tiro libre.

La formación de Argentina será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El duelo será arbitrado por el canadiense Drew Fischer.

El ganador de este encuentro enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

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