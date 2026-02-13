Ortiz y las indicaciones de Vidal: Si sobrepasa el límite, se lo voy a decir
El entrenador de Colo Colo rayó la cancha previo al duelo ante La Calera.
El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, contestó mediante conferencia de prensa, realizada esta jornada, preguntas sobre el funcionamiento del equipo, el próximo duelo de la Liga de Primera y las llamativas instrucciones realizadas por Arturo Vidal al borde de la cancha.
Sobre lo último declaró que: "Yo particularmente como entrenador no lo veo mal, si él en algún momento sobrepasa ese límite, obviamente que se lo voy a decir y él lo sabe".
"Si ustedes vieron el partido de Limache el que dio indicaciones ahí al lado de la raya fue Aquino. Encantado de que cualquier jugador quiera manifestarse a la hora de dar indicaciones con respecto a lo que venimos haciendo", concluyó.
En relación a las críticas en su contra por parte de la fanaticada alba mencionó que él siempre está tranquilo y que "mientras yo esté tranquilo y mi cabeza esté tranquila y pueda resolver situaciones deportivas todo va a fluir".
"Estamos en el inicio del campeonato y de a poco vamos encontrando ese equipo base. Entonces, seguir trabajando en lo que uno cree y considera, y obviamente de los errores que cometemos hacerme cargo de la situación porque soy el entrenador".
"Si cambio jugadores es porque los veo en la semana trabajando y los elijo con esa idea. El que yo creo que está mejor va a jugar", complementó sobre sus cambios de formaciones.
Por último, sobre el duelo ante Unión La Calera mencionó que "hemos corregido esos errores" y apuntó: "Todos los partidos que enfrenta Colo Colo son importantes y difíciles, todos le juegan como una final. Enfrente tenemos un equipo que tuvo un buen inicio, con un equipo sólido. Esperamos poder romper esa defensa y controlar a sus delanteros que son muy experimentados".
Colo Colo enfrenta a Unión La Calera el domingo 15 de febrero a las 20:30 horas (23:00 GMT) en el Estadio Monumental, por la tercera fecha de la Liga de Primera.