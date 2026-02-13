Ortiz y las indicaciones de Vidal: Si sobrepasa el límite, se lo voy a decir

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, contestó mediante conferencia de prensa, realizada esta jornada, preguntas sobre el funcionamiento del equipo, el próximo duelo de la Liga de Primera y las llamativas instrucciones realizadas por Arturo Vidal al borde de la cancha.

Sobre lo último declaró que: "Yo particularmente como entrenador no lo veo mal, si él en algún momento sobrepasa ese límite, obviamente que se lo voy a decir y él lo sabe".

"Si ustedes vieron el partido de Limache el que dio indicaciones ahí al lado de la raya fue Aquino. Encantado de que cualquier jugador quiera manifestarse a la hora de dar indicaciones con respecto a lo que venimos haciendo", concluyó.

En relación a las críticas en su contra por parte de la fanaticada alba mencionó que él siempre está tranquilo y que "mientras yo esté tranquilo y mi cabeza esté tranquila y pueda resolver situaciones deportivas todo va a fluir".

"Estamos en el inicio del campeonato y de a poco vamos encontrando ese equipo base. Entonces, seguir trabajando en lo que uno cree y considera, y obviamente de los errores que cometemos hacerme cargo de la situación porque soy el entrenador".

"Si cambio jugadores es porque los veo en la semana trabajando y los elijo con esa idea. El que yo creo que está mejor va a jugar", complementó sobre sus cambios de formaciones.

Por último, sobre el duelo ante Unión La Calera mencionó que "hemos corregido esos errores" y apuntó: "Todos los partidos que enfrenta Colo Colo son importantes y difíciles, todos le juegan como una final. Enfrente tenemos un equipo que tuvo un buen inicio, con un equipo sólido. Esperamos poder romper esa defensa y controlar a sus delanteros que son muy experimentados".

Colo Colo enfrenta a Unión La Calera el domingo 15 de febrero a las 20:30 horas (23:00 GMT) en el Estadio Monumental, por la tercera fecha de la Liga de Primera.