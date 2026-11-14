Ortiz y su renovación en Colo Colo: Depende cien por ciento de Mosa

Tras la consagración en la Liga de Primera, Colo Colo ha estado con un ojo puesto sobre la continuidad del técnico Fernando Ortiz, quien se refirió a las negociaciones con Blanco y Negro.

Finalizado el amistoso contra Racing Club de Argentina, el DT albo señaló que su futuro en Pedrero está exclusivamente en manos de Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria a cargo del club.

"Quedan algunas charlas pendientes, pero están avanzadas las negociaciones. Depende de él cien por ciento. Seguimos hablando y trataremos de ponernos de acuerdo en los pequeños detalles", dijo el "Tano" tras la victoria de su equipo por 2-1.

Respecto al desarrollo del compromiso, el estratega trasandino subrayó que "este partido es amistoso, pero a la vez no. A mí me servía para ver jóvenes y cómo se desenvolvían en un partido de Primera División".

Asimismo, el adiestrador del elenco de Macul resaltó que "me voy a gusto, obviamente todavía les faltan ciertas cuestiones, pero en líneas generales me voy contento, más allá del resultado".