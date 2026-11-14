Durante la coronación de la Virgen en Chiclayo, el papa lamentó "la violencia que se generaliza"

El papa León XIV coronó este sábado a la Virgen de la Inmaculada en la catedral de la Chiclayo, la diócesis peruana de la que fue obispo durante ocho años, en tiempos en los que "acechan las tinieblas" y "la violencia se generaliza".

En el segundo día de su visita a Chiclayo, el papa volvió a demostrar su alegría por haber regresado al lugar donde fue obispo y misionero durante más de 20 años, la etapa más deseada de su viaje apostólico en el que ha visitado además Uruguay y Argentina.

"Con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, que ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal, al servicio de esta Diócesis de Chiclayo", recordó al inicio de su homilía.

Antes de desplazarse a Santa Cruz de Succhabamba, ofició la coronación en la que fue su catedral, en uno de los mayores reconocimientos que la Iglesia católica concede a una devoción a la Virgen y volvió a recibir el abrazo de los habitantes de Chiclayo que volvieron a salir a la calle al grito de "León es chiclayano".

Ante las cerca 15.000 personas que lograron acceder a la plaza frente a la catedral, el papa le confió la intercesión de la Virgen para seguir "caminando todos juntos, como una única familia de Dios".

"Una familia que anhela un mundo que tenga como distintivo el amor y la compasión, el perdón y la búsqueda de la justicia", afirmó.

"Las tinieblas siguen al acecho"

También señaló que "en la actualidad las tinieblas siguen al acecho y parecen envolvernos completamente": "Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos", dijo.

Y dirigiéndose a la Virgen a la que rezó durante su época como obispo, pronunció: "Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades".

León XIV encomendó a la Virgen su vida y su ministerio como sucesor de Pedro.

"También te pido que cuides y protejas al pueblo de Dios que peregrina en estas tierras y lo guíes siempre hacia tu hijo Jesucristo", agregó antes de trasladarse a la localidad de la sierra andina en un gesto de cercanía a estas comunidades más remotas y de profunda tradición católica que él visitó muchas veces como obispo.