Presidente Kast inició viaje a Asia: Su primera parada es Vietnam

El Presidente José Antonia Kast se encuentra rumbo a Asia, en una gira internacional que lo llevará por Vietnam, China y Japón.

El Mandatario es acompañado por una amplia delegación que incluye a líderes empresariales como la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; el secretario de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte; el presidente la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco; el presidente ejecutivo de ChileCarne, Juan Carlos Domínguez, entre otras instituciones.

Asimismo, en el viaje se encuentran los senadores Fidel Espinza (PS), Sebastián Keitel (Evópoli), Andrés Longton (RN), Ximena Órdenes (PPD) y Renzo Trisotti (Republicanos).

También, viajó la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien tendrá un rol especial en la candidatura que tiene Valparaíso para ser sede del Tratado de Alta Mar.

La primera actividad del Presidente en Asia será en Vietnam, en un encuentro empresarial en el marco del programa Choose Chile, impulsado por la Cancillería y que busca llamar a la inversión en el país.

Igualmente, el Mandatario encabezará un par de ofrendas florales en monumentos históricos: Primero, en el Monumento a los Héroes y Mártires en Hanói, que recuerda a quienes lucharon y murieron en la búsqueda de la independencia de Vietnam; y también, en el Monumento de Ho Chi Minh, la principal figura del movimiento independentista de Vietnam.

Su par vietnamita, Tô Lâm, le dará la bienvenida oficial en la madrugada del lunes en Chile. Tras su paso por Vietnam, el Presidente viajará a China en el marco de la APEC y a Japón.