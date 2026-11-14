Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago18.8°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Presidente Kast

Presidente Kast inició viaje a Asia: Su primera parada es Vietnam

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Mandatario será recibido por su par vietnamita, Tô Lâm, y participará del encuentro empresarial Choose Chile.

Además, encabezará dos ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires en Hanói y el Monumento de Ho Chi Minh.

Presidente Kast inició viaje a Asia: Su primera parada es Vietnam
 Presidencia
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente José Antonia Kast se encuentra rumbo a Asia, en una gira internacional que lo llevará por Vietnam, China y Japón.

El Mandatario es acompañado por una amplia delegación que incluye a líderes empresariales como la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; el secretario de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte; el presidente la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco; el presidente ejecutivo de ChileCarne, Juan Carlos Domínguez, entre otras instituciones.

Asimismo, en el viaje se encuentran los senadores Fidel Espinza (PS), Sebastián Keitel (Evópoli), Andrés Longton (RN), Ximena Órdenes (PPD) y Renzo Trisotti (Republicanos).

También, viajó la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien tendrá un rol especial en la candidatura que tiene Valparaíso para ser sede del Tratado de Alta Mar.

La primera actividad del Presidente en Asia será en Vietnam, en un encuentro empresarial en el marco del programa Choose Chile, impulsado por la Cancillería y que busca llamar a la inversión en el país.

Igualmente, el Mandatario encabezará un par de ofrendas florales en monumentos históricos: Primero, en el Monumento a los Héroes y Mártires en Hanói, que recuerda a quienes lucharon y murieron en la búsqueda de la independencia de Vietnam; y también, en el Monumento de Ho Chi Minh, la principal figura del movimiento independentista de Vietnam.

Su par vietnamita, Tô Lâm, le dará la bienvenida oficial en la madrugada del lunes en Chile. Tras su paso por Vietnam, el Presidente viajará a China en el marco de la APEC y a Japón.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada