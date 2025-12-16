Otra salida más en el Monumental: Alexander Oroz no renovó con Colo Colo

Colo Colo sufrió otra salida más de su plantel tras el término de la temporada, ya que el delantero Alexander Oroz no renovó con el Cacique.

Según información de Cooperativa Deportes, las lesiones constantes que afectaron al futbolista de 23 años sembraron la duda en Blanco y Negro, lo que provocó un desacuerdo y finalmente la decisión de no extender su contrato en el equipo.

En la última temporada, el "Flecha" jugó seis partidos en el Campeonato, con dos goles y una asistencia; y en Copa Chile disputó tres encuentros, con una anotación.

En las últimas horas, incluso el nombre de Oroz se vinculó a Universidad Católica, aunque en La Tercera aseguraron que el canterano albo descartó la posibilidad de llegar al equipo cruzado.