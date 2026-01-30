Otro portazo: El nombre de Víctor Dávila no fue tema en el directorio de Blanco y Negro

Colo Colo vivió otra jornada de definiciones en las oficinas del Estadio Monumental en una reunión de directorio de Blanco y Negro donde ni siquiera se analizó la posibilidad de sumar a Víctor Dávila como refuerzo para la temporada 2026.

Según información de Cooperativa Deportes, el nombre del atacante de los registros de América de México no fue tema de discusión entre los directores de la concesionaria, pese a que durante las últimas surgieron reportes desde el país azteca que daban por avanzada una negociación.

Esta postura de la mesa directiva se alinea con los dichos recientes del presidente de la institución, Aníbal Mosa, quien hace solo unos días calificó como "inalcanzables" los montos que perciben seleccionados de la talla de Dávila o Diego Valdés.

¿Cuándo y dónde juega Colo Colo?

Colo Colo se verá las caras este sábado 31 de enero ante Deportes Limache por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco albo jugará a las 12:00 horas en el Estadio "Elías Figueroa", de Valparaíso.

¿Quiénes son los refuerzos de Colo Colo?

Lautaro Pastrán se convierte así en el quinto fichaje del Colo Colo 2026 luego de los arribos de los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, y del delantero Maximiliano Romero.