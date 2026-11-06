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Palmarés: Colo Colo amplió su dominio en el fútbol chileno
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El cuadro "albo" acumuló 56 títulos en su historia.
El cuadro "albo" acumuló 56 títulos en su historia.
Colo Colo aseguró este domingo el título en la Liga de Primera, bajando la estrella 35 de su historia a falta de tres jornadas para terminar el torneo y dos años después de su última conquista.
El elenco de Macul sumó su primer trofeo oficial de Primera División en 1937 y desde entonces encabeza el registro histórico de la competencia de honor.
A nivel local, el club registra además 14 trofeos de Copa Chile y cuatro de Supercopa de Chile, mientras que en el plano internacional ostenta una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y una Copa Interamericana.
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