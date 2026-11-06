Palmarés: Colo Colo amplió su dominio en el fútbol chileno

Colo Colo aseguró este domingo el título en la Liga de Primera, bajando la estrella 35 de su historia a falta de tres jornadas para terminar el torneo y dos años después de su última conquista.

El elenco de Macul sumó su primer trofeo oficial de Primera División en 1937 y desde entonces encabeza el registro histórico de la competencia de honor.

A nivel local, el club registra además 14 trofeos de Copa Chile y cuatro de Supercopa de Chile, mientras que en el plano internacional ostenta una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y una Copa Interamericana.

Revisa el palmarés de Colo Colo:

Campeonato Nacional (35): 1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, Clausura 1997, 1998, Clausura 2002, Apertura 2006, Clausura 2006, Apertura 2007, Clausura 2007, Clausura 2008, Clausura 2009, Clausura 2014, Apertura 2015, Transición 2017, 2022, 2024, 2026.

Copa Chile (14): 1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023.

Supercopa de Chile (4): 2017, 2018, 2022, 2024.

Copa Libertadores (1): 1991.

Recopa Sudamericana (1): 1992.