Palmarés: Colo Colo conquistó la Liga de Primera y bajó su estrella número 35

Colo Colo conquistó la Liga de Primera 2026 este domingo 8 de noviembre tras superar a Ñublense en Chillán y sumó al palmarés su título número 35 en la máxima categoría del fútbol chileno.

El torneo de la división de honor comenzó a disputarse en 1933 y desde entonces 17 clubes alzaron al menos una corona nacional.

En el balance general de monarcas, Universidad de Chile se mantiene en la segunda posición con 18 trofeos, mientras que Universidad Católica se ubica en el tercer escalón con 16 campeonatos.

Revisa los campeones del torneo:

1933: Magallanes

1934: Magallanes

1935: Magallanes

1936: Audax Italiano

1937: Colo Colo

1938: Magallanes

1939: Colo Colo

1940: Universidad de Chile

1941: Colo Colo

1942: Santiago Morning

1943: Unión Española

1944: Colo Colo

1945: Green Cross (Deportes Temuco)

1946: Audax Italiano

1947: Colo Colo

1948: Audax Italiano

1949: Universidad Católica

1950: Everton

1951: Unión Española

1952: Everton

1953: Colo Colo

1954: Universidad Católica

1955: Palestino

1956: Colo Colo

1957: Audax Italiano

1958: Santiago Wanderers

1959: Universidad de Chile

1960: Colo Colo

1961: Universidad Católica

1962: Universidad de Chile

1963: Colo Colo

1964: Universidad de Chile

1965: Universidad de Chile

1966: Universidad Católica

1967: Universidad de Chile

1968: Santiago Wanderers

1969: Universidad de Chile

1970: Colo Colo

1971: Unión San Felipe

1972: Colo Colo

1973: Unión Española

1974: Huachipato

1975: Unión Española

1976: Everton

1977: Unión Española

1978: Palestino

1979: Colo Colo

1980: Cobreloa

1981: Colo Colo

1982: Cobreloa

1983: Colo Colo

1984: Universidad Católica

1985: Cobreloa

1986: Colo Colo

1987: Universidad Católica

1988: Cobreloa

1989: Colo Colo

1990: Colo Colo

1991: Colo Colo

1992: Cobreloa

1993: Colo Colo

1994: Universidad de Chile

1995: Universidad de Chile

1996: Colo Colo

1997 (Apertura): Universidad Católica

1997 (Clausura): Colo Colo

1998: Colo Colo

1999: Universidad de Chile

2000: Universidad de Chile

2001: Santiago Wanderers

2002 (Apertura): Universidad Católica

2002 (Clausura): Colo Colo

2003 (Apertura): Cobreloa

2003 (Clausura): Cobreloa

2004 (Apertura): Universidad de Chile

2004 (Clausura): Cobreloa

2005 (Apertura): Unión Española

2005 (Clausura): Universidad Católica

2006 (Apertura): Colo Colo

2006 (Clausura): Colo Colo

2007 (Apertura): Colo Colo

2007 (Clausura): Colo Colo

2008 (Apertura): Everton

2008 (Clausura): Colo Colo

2009 (Apertura): Universidad de Chile

2009 (Clausura): Colo Colo

2010: Universidad Católica

2011 (Apertura): Universidad de Chile

2011 (Clausura): Universidad de Chile

2012 (Apertura): Universidad de Chile

2012 (Clausura): Huachipato

2013 (Transición): Unión Española

2013-2014 (Apertura): O'Higgins

2013-2014 (Clausura): Colo Colo

2014-2015 (Apertura): Universidad de Chile

2014-2015 (Clausura): Cobresal

2015-2016 (Apertura): Colo Colo

2015-2016 (Clausura): Universidad Católica

2016-2017 (Apertura): Universidad Católica

2016-2017 (Clausura): Universidad de Chile

2017 (Transición): Colo Colo

2018: Universidad Católica

2019: Universidad Católica

2020: Universidad Católica

2021: Universidad Católica

2022: Colo Colo

2023: Huachipato

2024: Colo Colo

2025: Coquimbo Unido

2026: Colo Colo

Títulos por equipo: