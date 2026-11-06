Palmarés: Colo Colo conquistó la Liga de Primera y bajó su estrella número 35
Revisa el historial de monarcas en la Primera División chilena.
Revisa el historial de monarcas en la Primera División chilena.
Colo Colo conquistó la Liga de Primera 2026 este domingo 8 de noviembre tras superar a Ñublense en Chillán y sumó al palmarés su título número 35 en la máxima categoría del fútbol chileno.
El torneo de la división de honor comenzó a disputarse en 1933 y desde entonces 17 clubes alzaron al menos una corona nacional.
En el balance general de monarcas, Universidad de Chile se mantiene en la segunda posición con 18 trofeos, mientras que Universidad Católica se ubica en el tercer escalón con 16 campeonatos.
Revisa los campeones del torneo:
1933: Magallanes
1934: Magallanes
1935: Magallanes
1936: Audax Italiano
1937: Colo Colo
1938: Magallanes
1939: Colo Colo
1940: Universidad de Chile
1941: Colo Colo
1942: Santiago Morning
1943: Unión Española
1944: Colo Colo
1945: Green Cross (Deportes Temuco)
1946: Audax Italiano
1947: Colo Colo
1948: Audax Italiano
1949: Universidad Católica
1950: Everton
1951: Unión Española
1952: Everton
1953: Colo Colo
1954: Universidad Católica
1955: Palestino
1956: Colo Colo
1957: Audax Italiano
1958: Santiago Wanderers
1959: Universidad de Chile
1960: Colo Colo
1961: Universidad Católica
1962: Universidad de Chile
1963: Colo Colo
1964: Universidad de Chile
1965: Universidad de Chile
1966: Universidad Católica
1967: Universidad de Chile
1968: Santiago Wanderers
1969: Universidad de Chile
1970: Colo Colo
1971: Unión San Felipe
1972: Colo Colo
1973: Unión Española
1974: Huachipato
1975: Unión Española
1976: Everton
1977: Unión Española
1978: Palestino
1979: Colo Colo
1980: Cobreloa
1981: Colo Colo
1982: Cobreloa
1983: Colo Colo
1984: Universidad Católica
1985: Cobreloa
1986: Colo Colo
1987: Universidad Católica
1988: Cobreloa
1989: Colo Colo
1990: Colo Colo
1991: Colo Colo
1992: Cobreloa
1993: Colo Colo
1994: Universidad de Chile
1995: Universidad de Chile
1996: Colo Colo
1997 (Apertura): Universidad Católica
1997 (Clausura): Colo Colo
1998: Colo Colo
1999: Universidad de Chile
2000: Universidad de Chile
2001: Santiago Wanderers
2002 (Apertura): Universidad Católica
2002 (Clausura): Colo Colo
2003 (Apertura): Cobreloa
2003 (Clausura): Cobreloa
2004 (Apertura): Universidad de Chile
2004 (Clausura): Cobreloa
2005 (Apertura): Unión Española
2005 (Clausura): Universidad Católica
2006 (Apertura): Colo Colo
2006 (Clausura): Colo Colo
2007 (Apertura): Colo Colo
2007 (Clausura): Colo Colo
2008 (Apertura): Everton
2008 (Clausura): Colo Colo
2009 (Apertura): Universidad de Chile
2009 (Clausura): Colo Colo
2010: Universidad Católica
2011 (Apertura): Universidad de Chile
2011 (Clausura): Universidad de Chile
2012 (Apertura): Universidad de Chile
2012 (Clausura): Huachipato
2013 (Transición): Unión Española
2013-2014 (Apertura): O'Higgins
2013-2014 (Clausura): Colo Colo
2014-2015 (Apertura): Universidad de Chile
2014-2015 (Clausura): Cobresal
2015-2016 (Apertura): Colo Colo
2015-2016 (Clausura): Universidad Católica
2016-2017 (Apertura): Universidad Católica
2016-2017 (Clausura): Universidad de Chile
2017 (Transición): Colo Colo
2018: Universidad Católica
2019: Universidad Católica
2020: Universidad Católica
2021: Universidad Católica
2022: Colo Colo
2023: Huachipato
2024: Colo Colo
2025: Coquimbo Unido
2026: Colo Colo