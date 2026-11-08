Pareja de Leandro Hernández: Me enteré por los medios que iba con otra mujer

Josefa Muñoz, pareja del futbolista de Colo Colo Leandro Hernández, se pronunció públicamente luego del accidente de tránsito que protagonizó el delantero en Providencia y aclaró que no se encontraba en el automóvil al momento de la colisión, además de pedir que dejaran de vincularla con el jugador.

A través de una historia de Instagram, Muñoz aseguró que desconocía que Hernández viajaba acompañado de otra mujer y que se enteró de esa situación mediante las informaciones difundidas después del accidente. "Yo no iba en el auto. Me enteré de la misma forma, por los medios, de que iba con otra mujer", expresó.

La joven también denunció que recibió mensajes de odio a raíz de lo ocurrido, advirtió que no los leería y manifestó su intención de no volver a ser relacionada con Hernández.

Sus palabras dejaron entrever un posible término de la relación, aunque no entregó mayores antecedentes sobre su situación sentimental.

El accidente se registró alrededor de las 05:00 horas de este domingo, en la intersección de Los Leones con Pocuro. Según los antecedentes preliminares de Carabineros y la Fiscalía, el vehículo conducido por Hernández cruzó con luz roja, impactando a otro automóvil. El jugador registró 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre en el alcotest, mientras que el conductor afectado fue trasladado al Hospital del Salvador, fuera de riesgo vital.

Tras el procedimiento, el atacante de 21 años quedó detenido y su audiencia de control de detención fue programada para esta tarde. Hernández no había viajado a Chillán para el compromiso de Colo Colo ante Ñublense debido a que se encuentra en recuperación de un esguince medial en el tobillo izquierdo.